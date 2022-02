Mängufilm "Suvitajad" esilinastub aasta pärast

"Suvitajad" stsenarist Martin Algus lausus, et uue mängufilmi „Suvitajad“ loomisel oli ajendiks nii Juhan Smuuli sajas sünniaastapäev kui ka asjaolu, et "Muhu monoloogide" kõige legendaarsem lugu väärib kaasaegset ekraniseeringut. „Sama jutustuse järgi vändati 1978. aasta kultuskomöödia "Siin me oleme". Uus film pole selle kultusfilmi remake, vaid iseseisev teos sama algmaterjali põhjal. Filmi tegevus toimub tänapäeval, lisaks on meie film kunagise tunniajase asemel pooleteisetunnine ehk täispikk mängufilm.“

Martin Algus hinnangul on Smuuli "Muhu monoloogid" läbinisti mahlakas teos. „See on kirjutatud ehedas murrakus ja tegelikult leiaks sealt ka teisi jutte, millest filmi teha. "Suvitajad" on oma muheda huumori ja karakteritega lihtsalt omaette klass."

„Suvitajad“ on režissöör Ergo Kulla, stsenarist Martin Alguse ja produtsentide Kristian Taska, Tanel Tatteri ja Veiko Eskeni kolmas Eesti kirjandusklassika ekraniseering. Kaks aastat tagasi linastunud Oskar Lutsu „Talve“ tõi kinodesse rekordiliselt vaatajaid. Äsja jõudis kinodesse Oskar Lutsu jutustuse põhjal valminud mängufilm „Soo“, mis on juba saanud filmikriitikutelt positiivse tagasiside. „Soo“ jookseb kinokavades üle Eesti.

Esialgse plaani järgi pidi mängufilm „Suvitajad“ kinodesse jõudma juba tänavu Juhan Smuuli juubeli puhul, kuid koroona on kinolevi plaani edasi nihutanud. „Koroona aegne levikogemus näitab, et filmid vajavad praegu väga pikka linastusaega. Vale oleks oma filmidega konkureerima hakata, samuti tuleb arvestada suurstuudio levikavaga, et jätkuks kodumisele filmile piisavalt linastusaega. Seetõttu pidime edasi lükkama nii „Suvitajad“ kui ka „Kuulsuse narrid“ linastumise,“ rääkis produtsent Tanel Tatter.

Tatter lisas, et see on filmitootjale raske kompromiss, sest suuremad tootmiskulud on tehtud, aga ärilisest seisukohast oli see koroonapandeemiast tulenevalt möödapääsmatu otsus.

"Suvitajad" on ehedat kirge ja nakatavat nalja täis suvine komöödia. Imekauni Muhumaa rüpes rulluv legendaarne lugu on toodud julgelt tänapäeva, sest Smuuli terane nägemus vastandlikest inimtüüpidest on ajatu.

Kalur Ärni on otsustanud nigela kalasaagi tõttu jaaniajaks suvitajad võtta. Plaan pole ju paha, kuid tema kaunisse Muhumaa tallu saabuvad ülimalt tülikad külalised: proua Sohvia, tema abikaasa Johan, nende poeg Juunior ja Sohvia kaunitarist õde Erna koos oma ärimehest kavaleri Ivoga. Juba esimesest pilgust on selge, et Ärnil ja tema naisel Lainel läheb selle seltskonnaga väga keeruliseks. Pealinnast saabunud suvitajad pakatavad tähtsusest ja nõuavad erikohtlemist, samas on nende klantsi pealispinna all piinlikke saladusi, mis tüli käigus avanema hakkavad. Linnarahva jagelustesse tõmmatud maarahvas avastab nüüd ka oma elus üllatavaid kitsaskohti. Naljakate segaduste ja intriigide saatel minnakse vastu jaaniööle ning koos võimsa lõkkega süttivad peoplatsil ka viimseni pingule timmitud kired.