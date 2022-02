Karu-Kati lasteaeda kimbutab ruumipuudus

"Ruumipuudus on meie lasteaias tõesti, sest aasta-aastalt on laste arv pidevalt kasvanud," ütles Lümanda lasteaia direktor Elle Viira. "Kui mõni aasta tagasi oli laste arv meil veidi üle kolmekümne, siis nüüd hakkab see lähenema viiekümnele. Väikese piirkonna kohta on see ikka väga ilus number."