Karis andis kolonel Karusele brigaadikindrali auastmetunnused

„Mul on täna au anda üle brigaadikindrali auastmetunnused kindral Vahur Karusele. Kindral Karus on üks oma põlvkonna eredamatest ohvitseridest. Tänaseks on ta tõusnud Kaitseväe Akadeemia ülemaks, olles enne seda juhtinud 1. jalaväebrigaadi,“ ütles riigipea.

Karise sõnul peegeldab kindral Karuse ametikäik Eesti kaitseväe arengut. "Osalemine välismissioonidel Kosovos ja Afganistanis, töö NATO sõjalises peakorteris SHAPEis, ning koostöö NATO liitlastega Tapal.

Rääkimata aastatest juhtivatel kohtadel kaitseväe peastaabis, sealhulgas töö kaitseministeeriumis ning kaitseväejuhataja nõunikuna. Kindral Karus on saanud oma karjääri vältel laialdase kogemuse, mis on suureks väärtuseks kaitseväele,“ sõnas president Karis.

Riigipea sõnul on praegune julgeolekuolukord on ärevam, kui mäletame pärast Eesti iseseisvuse taastamist. „Minu eilne käik Ukrainasse näitas elavalt, mida tähendab olla Moskva sõjalise survestamise ja agressiooni ohver. Aga ma nägin Ukrainas ka inspireerivat meelekindlust, vaprust, otsustavust,“ sõnas president Karis.

„Eesti riigi kõrgeimad ohvitserid peavad keerulistes olukordades olema kindluse ja pühendumuse kandjad. Eesti riik loodab teie peale,“ sõnas riigipea kõnes auastmetunnuste üleandmisel viibinud kaitseväelastele.