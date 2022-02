Kärla kogukond plaanib tähistada Euroopa keskpunkti

Kärla teenuskeskuse juhataja Triin Aksalu ütles, et keskpunkti juurde viivale teeotsale tahetakse paigaldada vastav suunaviit. “Aga transpordiamet soovib, et enne viida paigaldamist oleks kohapeal ka midagi reaalselt näha. Proovimegi nüüd koostöös vallaga midagi välja mõelda,” rääkis ta.

Aksalu nentis, et inimesed on omaalgatuslikult keskpunkti küll mingil moel tähistanud, aga see pole päris see. “Oleks vaja midagi sellist, kus oleks ka midagi vaadata ja mis seda keskpunkti korralikult tähistaks,” lausus ta.