Saaremaa vallavolikogu ja vallavalitsus on mõtetes koos Ukraina riigi ja rahvaga. Mõistame ühemõtteliselt hukka Venemaa laiaulatusliku sõjalise rünnaku Ukraina vastu. Iseseisva riigi põhjendamatu ründamine on vastuvõetamatu. Tegemist on kuriteoga Ukraina ja seal elavate inimeste vastu. Rünnates Ukrainat, on Venemaa rünnanud ka Euroopa stabiilsust ja demokraatlikku maailmakorda.