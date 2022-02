Gunnar Havi ülesandeks on koostada ülevaade vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hädaolukorras toimimise ning elutähtsate teenuste osutajate toimepidevuse tagamise võimekuse kohta. Samuti vaatab Havi üle Saarema valla hädaolukorra lahendamise plaani ja kaardistab hädaolukorraks vajalikud ressursid.

Vallavanem Madis Kallase sõnul praegu otsest sõjalist ohtu Eestile ega Saaremaale ei ole, kuid kahtlemata mõjutab laiaulatuslik sõjaline konflikt Euroopas ka meid. „Saaremaa jaoks on esmatähtis, et oleksime võimalike kaasnevate kriiside jaoks valmis ja suudaksime abistada nii meie enda elanikke kui ka vajadusel Ukrainast sõjategevuse eest pagevaid inimesi,“ ütles Kallas. Gunnar Havi alustab tööd 28. veebruarist ja esialgu on temaga leping sõlmitud 29. aprillini.