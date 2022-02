Kuressaare Hariduse kooli noored kogesid Leedus positiivseid emotsioone

On aasta 2019. Kuressaare Hariduse kooli eelkäija Saaremaa Ühisgümnaasium alustab koostööd koolidega Leedust, Türgist, Portugalist ja Rumeeniast, et panna alus Erasmus+ projektile “Tolerance” (“Sallivus”), mille põhieesmärkideks on juhtida osalejate tähelepanu ühiskonna valulistele probleemidele nagu sotsiaalne ebavõrdsus, suhtumine vähemusgruppidesse, vaimne vägivald jne ning arendada õpilaste mõistmist, et nimetatud probleemide lahendamisele saavad kaasa aidata kõik ühiskonna liikmed sõltumata vanusest.