Huvi Kaitseliidu ja naiskodukaitse vastu on hüppeliselt kasvanud

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna instruktori Piret Paomehe sõnul on paari päevaga endast teada andnud juba 29 huvilist, kes Saaremaalt sel nädalal naiskodukaitse tutvumisõhtuil osalevad. “Üle Eesti on juba üle 1300 huvilise ning see arv ilmselt kasvab veelgi,” märkis Paomees, tunnistades, et nii suur huvi oli talle üllatus.