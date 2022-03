Vald kehtestas Leisis neljal teelõigul kevadise massipiirangu

"See on ajutine piirang, mis kehtib aprilli lõpuni," ütles vallavalitsuse teedeteenistuse juhataja Enno Reis. Tema sõnul on piirangute eesmärk hoida ära teede lõhkumine suurte veokite poolt. Järgmise kahe kuu jooksul tohivad piirangutega teelõikudel sõita vaid need sõidukid, mille tegelik mass ei ületa kaheksat tonni.