Rimi avalike suhete juht Katrin Bats ütles, et soola osturalli põhjuseks on linnalegend, justkui oleks kogu kaubanduses müüdav sool pärit Venemaalt. "Nii see muidugi pole. Meil on suuremate poodide sortimendis 24 erinevat soola. Vaid kolm neist olid Venemaa ja Valgevene päritolu. Seega pole mõtet soola paaniliselt kokku ostma hakata. Meil on seda piisavalt ja tellime jooksvalt juurde," rääkis ta.