Aro postitas sotsiaalmeediasse, et on lugenud perede lugusid, kes Ukrainast välja paisatakse ning mõtisklenud, kuidas ta saaks omalt poolt aidata. ”Sooviksin osta Kuressaare kesklinna piirkonda 3-5toalist korterit, et see anda tasuta Ukraina pere(de) kasutusse, kuniks abi vajatakse,” postitas kohalik ettevõtja.