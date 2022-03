Õnnitleda eakaid või mitte? Loomulikult tuleb seda teha, leiab volikogu esimees

Laimjala OVK esimees Aive Sepp kõneles raekojas peetud ümarlaual, et kogudel võiks olla oma väike eelarve, seda juba kasvõi näiteks selleks, et saaks eakaid meeles pidada ja neid õnnitleda.

Saaremaa volikogu esimees Jaanus Tamkivi toetas Aive Sepa algatust. "Tema sõnul peame me oma inimesi tähele panema ja meeles pidama. Rahaliselt see vallale üle jõu ei käi. Asjad tuleb läbi rääkida. Piirkondade juhtidel on oma juubilaride kohta info olemas. Näeme ette summad ja kooskõlastame ära," seisab ümarlaual kirjutatud protokollis.