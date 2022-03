Teenuskeskuse juhid said kogukonnakogu heakskiidu

“Teenuskeskuse juhi kohale kandideeris viis inimest, vestlusele kutsusime kaks väga tugevat kandidaati,” selgitas abivallavanem Koit Voojärv . “Tiia kasuks rääkis Lümanda piirkonna tervikpildi nägemine ja väga hooliv suhtumine, ent samas ka nõudlikkus kogukonna arengut silmas pidades.” Voojärv lisas, et Tiia Naageli tulevikuvaade ja ideed toetavad vallavalitsuse seisukohti teenuskeskuse juhi rollist piirkonnas.

Estonian Business Schoolis õppinud Tiia Naagel on pikalt tegutsenud ettevõtluses. Aastail 2012-2021 töötas ta ettevõtluskonsultandina sihtasutuses Saare Arenduskeskus ja 2020-2021 ka Hiiumaa arenduskeskuses. Alates 2019. aastast on Tiia olnud maakondlike strateegiate väljatöötaja ja ekspert koostöös riigi tugiteenuste keskusega. Lisaks on Naagel äri- ja juhtimisalase nõustamisega tegeleva Legaan OÜ ning kogukonna tegevusi arendava Atla-Härma MTÜ juhatuse liige.