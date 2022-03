Saaremaale on jõudnud üle saja Ukraina põgeniku

Saaremaa valla kriisireguleerimisnõustaja Gunnar Havi ütles, et see number peegeldab vaid neid isikuid, kes on jõudnud dokumendid vormistada.

Enamik põgenikest on saanud esialgse elupaiga oma siin elavate või töötavate sugulaste või tuttavate juures. Sotsiaalkindlustusameti korraldatud majutusel oli neljapäeva hommikuse seisuga 28 põgenikku, ütles ameti kommunikatsioonispetsialist Mona Sõukand. Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud majutuslepingud viie Saaremaa ettevõttega, kelleks on AS Kuressaare Sanatoorium, GOSPA OÜ, AS Johan GTJ, MTÜ Kaali Külastuskeskus ja Staadioni Hotell OÜ.