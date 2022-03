Saaremaa koolid on oodatud kandideerima aasta kooli tiitlile

“Meie koolid on viimaste aastatega palju muutunud, tänapäeva koolikeskkond on mitmekülgne ja loominguline. Aasta kooli projektiga saavadki koolipered tuua esile oma kõige positiivsemad küljed, õpilased saavad tutvustada kogu Eestile oma kõige toredamaid õpetajaid ja põnevamaid õppimisviise. Sel aastal soovime konkursiga tähelepanu pöörata ka koostööle ja üksteisest hoolimisele,” rääkis Ratas.

Tänavu asutakse aasta kooli valima viiendat korda. “Läbi aastate oleme näinud õpilaste suurt entusiasmi ning head koostööd õpetajate ja koolijuhtidega, mille tulemusel on meieni aasta kooli projekti raames jõudnud üle 150 videoklipi, mis jutustavad toredaid lugusid nii meie suurematest kui ka kõige pisematest koolidest. Näiteks eelmisel aastal läks tiitli võit Uulu Põhikoolile, mis on küll väike, ent kus on ühtehoidev koolipere, tegutsetakse ühiste eesmärkide nimel ja hoolitakse kõikidest. Seega kõigil osalejatel on võrdsed võimalused, vaja on vaid pealehakkamist ja oleme juba näinud, et seda meie õpilastel jagub,” julgustab Ratas koole osalema.