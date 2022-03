Saaremaa vähiühing ootab uusi liikmeid

Aastas saab vähidiagnoosi suur hulk saarlasi. Paljud neist on nõutud ja hädas, kuna neil puudub vajalik info, mida peaksid nad enda jaoks uues olukorras edasi tegema ja kuhu pöörduma.

Kõik ei tea, et kolmapäeviti on Kuressaare haiglas avatud teabetuba, kuhu Saaremaa vähiühing ootab vähipatsiente ja nende lähedasi. Veel ei liigu erinevate arstide ja haiglate vahel ka kõige paremini info selle kohta, et keemiaravi saab ka Kuressaare haiglas ning selleks ei pea ilmtingimata mandrile sõitma.