Kuressaare linnajooksu virtuaaljooksu ei toimu

Viimasel kahel aastal on Kuressaare Linnajooks tulenevalt viiruse levikust toimunud augustis. Linnajooksul osalemist mõjutasid paljude huviliste jaoks erinevad piirangud - nõuti COVID-19 tõendit, osalejatele arv oli piiratud jms.

Eelnevast tulenevalt korraldati eelmisel aastal ka virtuaaljooks, et kõik soovijad saaksid kaasa lüüa. Kuna sel aastal saab jooks toimuma taas traditsioonilisel ajal ja piirangud ürituse toimumist mõjutamas ei ole, on kõigil taas võimalus reaalselt jooksul kaasa lüüa. Juhul, kui olukord peaks ootamatult piirangute osas taas rangemaks muutuma, lähtume loomulikult sel hetkel kehtivatest nõuetest.

Kuni 31. märtsini saab 41. Kuressaare Linnajooksule registreeruda soodushinnaga! Osavõtutasu on Sportlandi 10 km puhul 8 eurot ja 5 km distantsil 5 eurot. Alates 1. aprillist kuni 4. mainion hinnaks vastavalt 10 ja 7 eurot. Osavõtutasust on vabastatud osalejad sünniaastaga 2003 ja hiljem, samuti puudub osavõtutasu lastejooksudes osalemisel.

Korraldajad kutsuvad kõiki huvilisi end varakult registreeruma ja linnajooksul reaalselt kaasa lööma! Saate nautida mere värskendavat õhku ja head seltskonda! Tugevmatele tegijatele saab saladuskatte all märkida, et viikingikiivrid on graveerimisele viidud...