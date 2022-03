Saaremaale on jõudnud üle kahesaja Ukraina põgeniku

Teisipäevahommikuse seisuga oli meie maakonda jõudnud veidi üle kahesaja sõjapõgeniku. “Nüüd hakkavad jõudma ka need, kel siin sugulasi-tuttavaid ees ei ole, ja nemad suunatakse riigi määratud hotellidesse,” ütles Saaremaa vallavalitsuse kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. “Selgitame neile, mida nad edasi teha saavad, kust tööd otsida, et nad saaksid juba oma käe peal edasi toimetada,” lisas ta.

Esmajärjekorras on põgenikud oodatud Ukraina infopunkti Kuressaares Lossi tänaval. “Aitame seal dokumente täita ja anname inimestele näpunäiteid, kuidas edasi tegutseda. Ma tean, et nii mõnedki inimesed on juba meie ettevõtetes tööd saanud,” rääkis Havi. Ta lisas, et käimas on ka inimeste vajaduste kaardistamine – näiteks lasteaia- või koolikohad, sõltuvalt sellest, kas põgenikud plaanivad siia jääda ajutiselt või pikemaks ajaks.