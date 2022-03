ÜLESKUTSE ⟩ Annetame nutiseadmeid Ukraina lastele hariduse jätkamiseks!

Tänaseks on Eestisse sõja eest pagenud juba üle kümne tuhande Ukraina lapse ja noore, kes jätkavad oma katkenud haridusteed meie haridusasutustes. Ukraina pered ja lapsed on siia saabunud vaid hädavajalikuga. Peame saabunud lapsi toetama ja hoidma ning nad võimalikult kiiresti õppetöösse kaasama, kuid selleks on meil tarvis seadmeid.

Lastekaitse liit on alustanud abivajaduse kaardistamist koostöös kohalike omavalitsustega. Vaatamata sellele, et hetkel on fookuses Ukrainast saabuvate laste toetamine, ootame omavalitsustelt infot kõikidest lastest, kes vajaksid õppetööks arvutit või muud seadet.

Meil on hea meel tõdeda, et Eestis on mitmeid ettevõtteid, kes hoolivad keskkonnast ning selmet utiliseerida veel töökorras olevad arvutid, annavad neile uue elu, annetades seadmed abivajajatele.