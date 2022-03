Täna meenutatakse märtsiküüditamise 73. aastapäeva

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles oma kõnes, et tollasest vägivallaaktist ei jäänud otseselt või kaudselt keegi puudutamata ning selle mõjud ulatuvad tänapäeva. Vallavanem rõhutas, et praegu toimub sama Ukrainas. Seega peame hoolega jälgima, et kurjus ei leiaks taas teed ka Eestimaale. Kuid võrreldes 73 aasta taguse ajaga on meie kõrval täna liitlased.