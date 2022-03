Vallavalitsus kutsub parkijaid ja tänavakohvikute paigaldajaid korrektsusele

Kurtjate sõnul on olukord kõige hullem Lossi tänaval. Saaremaa abivallavanem Mikk Tuisk ütles, et juba eelmisel hooajal katsetati varianti paigaldada Lossi tänava äärsed kohvikuterrassid vastu hooneid, tänu millele jäi kergliiklejate jaoks sõidutee ja terrasside vahele rohkem ruumi.

Abivallavanem lisas, et vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna andmetel kaebusi sellise lahenduse kohta laekunud ei ole.

“Siiski on tähtis, et nii kohvikuterrasside paigaldajad kui ka näiteks tänava äärde parkijad teeksid seda korrektselt, et liiklemiseks jääks piisavalt ruumi kõigile,” ütles Mikk Tuisk.