Kesklinn võib saada hoopiski ajaloolise munakivisillutise

Paari aasta eest paigaldatud graniitkivid hakkasid kohe lagunema ja tänaseks on pilt väga kole. Nüüdseks on lahti ka suured graniitplaadid Kuressaare raekoja esisel sillutisel. Plaadid on ise küll terved, kuid aluse küljest lahti. “Ehituslikult on mööda pandud,” ütles abivallavanem Mikk Tuisk märtsikuus.

Õnneks on ehitusleping Merko Infraga sõlmitud selline, et kuna katet pole seni vastu võetud, siis garantiiaeg jookseb edasi. Merko on ise tunnistanud, et ka nende poolt on möödalaskmisi.

Millisel kujul kesklinnas taastusremonti tegema hakatakse, pole veel lõplikult otsustatud. Muu hulgas on laual mõte, et kui nagunii tuleb kogu kesklinna sillutis uuesti üles võtta, siis võiks hoopiski taastada kunagise munakivisillutise. Nagu paari aasta tagused tööd näitasid, oli asfaldialune sillutis suurepärases korras. Miks mitte viia linnasüda uuesti Liivimaa kubermangu asekuberneri, 14 aastat Saaremaal tegutsenud Balthasar von Campenhauseni aegse katte alla. Materjal selleks on vanade sillutisekivide näol suures osas olemas, puudujäävaid kive pole Saaremaal ilmselt keeruline leida.