Milline on meretuuleparkide arenduste võimalik mõju Eesti mereelupaikadele?

Eestil on eesmärk tagada Loodusdirektiivi mereelupaikade säilimine ja vältida nende seisundi halvenemist meretuuleparkide võimalike arenduste tõttu. Varasemad uuringud on näidanud, et osa Läänemere mereelupaikade tulevikuväljavaated on eutrofeerumise ja arendusplaanide tõttu ebasoodsad. Keskkonnaagentuuri spetsialistid hindasid meretuuleparkide võimalikke mõjusid, selgitamaks, kas plaanitavate arenduste käigus säilib piisavas mahus väärtuslikke mereelupaiku, et ennetada hilisemaid kulukaid taastamismeetmeid.