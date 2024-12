Piirkonnajuhi palkamine näib Paenurga hinnangul uue ebamäärase vahetasandi tekitamisena, mida põhjendatakse asjaoluga, et maakond on liiga väikese mastaabi ja võimekusega.

"Lääne-Eesti neli maakonda on teineteisest väga erinevad eeskätt majandusstruktuuri poolest ja ma ei kujuta hästi ette neid ühiseid eelisarendatavaid valdkondi. Kui eesmärk on monofunktsionaalsete piirkondade tekitamine, oleme ühel ajahetkel seal, kus on täna Ida-Virumaa oma põlevkivitööstusega," märkis Paenurk.