Ukraina sõda võib mõjutada ka Kuressaare lossi remont-restaureerimistöid

Ehitushankega seotud juriidilised vaidlused hakkavad ehk ühele poole saama, sest riigihangete vaidlustuskomisjon jättis neljapäeval rahuldamata Tesman Ehituse vaide firma mittevastavaks tunnistamise kohta. Saaremaa muuseumi projektijuht Tõnu Sepp nentis, et ehitusfirma saab hanke tulemused siiski kümne päeva jooksul vaidlustada ka kohtus. Aga see on hankega seotud juriidiline pool.