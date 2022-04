Palun saage tuttavaks ⟩ Armupetis Venemaalt üritab leida ohvreid Saaremaalt

"Soovime osta maja Saaremaal. Hinnaks kuni 180,000 eur. Kinnisvaraportaalides pakutav on läbi vaadatud. Pakkumised oodatud postkasti," seisab kuulutuses ja lisatud on kohustuslik naerunägu.

Pealtnäha nagu päris tavaline kuulutus, kuid nii see siiski ei ole. "Elmira Garipova" liitus "Elamispindadega" samal päeval ja kui tema tausta uurida, selgub huvitavaid detaile.

"Elmira" Facebooki profiilipildil on Ukraina värvides sümboolika ja kui vaadelda tema postitusi, siis on need suunatud justkui tsiviilisikutele ja sõduritele toetuse kogumisele. Elmira ise väidab end olevat ukraina ajakirjaniku ja selle kuvandi loomiseks on alates 10. märtsist, mil võltskonto loodi, postitatud kümneid Ukraina-teemalisi "uudislugusid".

Et legend tunduks kergeusklikele veelgi usutavam, on petised loonud Elmirale kontod ka mitmes teises sotsiaalmeediakanalis. Näiteks "avaldab" petis BBC-lt varastatud uudiseid platvormil Medium.com ja reklaamib neid omakorda Twitteri konto kaudu.

Muidugi on petisel ka ärivõrgustiku LinkedIn konto, kus "New Yorki Ülikooli uudistereporter" samuti oma lugusid avaldab.

Priit Sepp Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp ütles Saarte Häälele, et politsei soovitab enne oluliste tehingute tegemist (näiteks maja ostmine või müümine) teha osapoole kohta taustauuring.

Sepp viitab, et näiteks Elmira juhtumiga seoses on võimalik kasutaja pilti alla laadides ning Google'i pildiotsinguga jõuda kohe pettusele viitavale informatsioonile.

"Kui pettusega on tekitatud juba varalist kahju, tuleks sellest teatada politseile või teha politsei kodulehel elektrooniline avaldus," selgitab Sepp.

Politseinik lisab, et kui keegi märkab, et tema fotot/videot/teksti on kellegi teise poolt tema nõusolekuta kasutatud, tuleb võtta ühendust kuulutuse avaldanud portaaliga ning paluda kuulutus eemaldada.

Võimaliku petuskeemi kohta ootab politsei samuti informatsiooni, mille võib edastada veebipolitseinikule või muid kanaleid kaudu.

Taustauuringu portaalis Ukrainian Passport seisab, et Elmira on tegelikult Elena Voroshilova Lõuna-Venemaalt Irkutski oblastist ja elab Podkamennajas aadressil Nagornaja tänav 9.

Elena Voroshilova on tüüpiline armupetis, kes lubab netist leitud armunud ohvrile külla minna, kuid selleks on vaja talle saata mõnisada eurot viisadokumentide eest tasumiseks.

Elenal on lisaks "Elmirale" veel kümneid valeidentiteete. Näiteks üritas ta "Alyona" nime all ligi pääseda ühele sakslasele, kes riputas veidra sisuga kirjavahetuse internetti üles.

Naine väitis, et tema elu pole eriti huvitav, kuid tal on väga hea meel, et saab mehele jälle kirjutada: "Töötan koolisööklas tavalise kokana ja kirjutan sulle kõik kirjad kooliraamatukogus, sest siin on tasuta internet." Petise koduküla asuvat linnast kaugel ja seal internetti polevatki. Kelm kurtis ka seda, et kuna kooliraamatukogu kodukorraga keelati sotsiaalvõrgustike kasutamine, saab ta kirjutada ainult meili teel.