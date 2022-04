Saaremaale on jõudnud 480 sõjapõgenikku

Eilse seisuga oli hotellidesse majutatud 254 pagulast, Sõmera Kodusse 77. Oma elamise on leidnud umbes 150 inimest ja üüripinnale liigub hotellidest inimesi iga päev. Kadi raadio saates “Keskpäev” esinenud Havi sõnul turul õnneks pakkumisi praegu siiski on.

Havi ütles tänusõnad kõigile Saaremaa inimestele, kes on põgenikke toetanud nii riideabi kui ka elamispindade ja muu vajalikuga. Annetatud jalgrattaid on Havi sõnul välja jagatud juba üle poolesaja. “Neid võib julgesti juurde tuua, aga ennekõike on oodatud terved sõiduriistad, sest vanade logude parandamine läheb liiga kalliks,” ütles ta.