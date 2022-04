Saaremaa suurimal noorte korvpalliturniiril osaleb üle 160 noorsportlase

Turniiri peakorraldaja Siim Hiie sõnul on turniiri ettevalmistus sujunud jooksvalt ning ollakse valmis üle 160 noorsportlase vastuvõtuks. "Kuna paljudele noortele on see esimeseks turniiriks, siis ootame saali ka kaasaelajaid, et poiste ja tüdrukute korvpalluri karjäär saaks positiivse tõuke," ütles Hiie.