Saaremaa muuseum kutsub huvilisi viikingikonverentsile

6.–7. mail Kuressaares Thule kojas peetaval konverentsil võetakse kokku rohkem kui kümme aastat kestnud Salme laevaleidude uurimistöö. Aastail 2008 ja 2010 Salmel väljakaevatud kahe eelviikingi-aegse laeva jäänused koos luustike ja muinasesemetega on ainulaadsed mitte üksnes Eesti kontekstis, vaid pälvinud suurt tähelepanu nii Euroopas kui ka laiemalt maailmas. Võib öelda, et need leiud on suisa ümber kirjutanud viikingiaegset ajalugu.