98-aastane muhulane Arvet Kõrv: “Vinguda ei tohi!”

Arveti mõistus on vahe nagu vikatitera. Aastaarvud lähevad vahel veidi segamini, aga nendel ei olevat tema sõnul ka suurt tähtsust. Ka oma vanusele arvutab ta esialgu aasta juurde ja arvab end 99 saavat. Mõningase arutelu järel tunnistab, et sedapidi võttes on ta siis tõesti aasta noorem ja see on vaid hea uudis.