Vald ootab koolinoori stipendiumikonkursile

Aasta gümnasisti stipendiumi suurus on 500 eurot inimese kohta ja see antakse Saaremaa vallas kahele gümnaasiumi lõpetavale noorele edasiste õpingute toetuseks käesoleval aastal.

Aasta põhikoolilõpetaja stipendiumi suurus on 400 eurot inimese kohta ja see antakse Saaremaa vallas kahele põhikooli lõpetavale noorele edasiste õpingute toetuseks.

Stipendiumi Tuleviku Täht suurus on 300 eurot inimese kohta ja see antakse loomingulise tegevuse toetuseks neljale 9–19-aastasele lapsele või noorele, kes on silma paistnud ja omab märkimisväärset potentsiaali kunstis, spordis, huvitegevuses, õppetöös või teaduse vallas.