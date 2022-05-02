На Сааремаа родился первый украинец: «Нас встречают, как родных»

Мама Дамира, Юлия Шипачева, приехала на Сааремаа 28 марта вместе с сыном Даниилом и свекровью Натальей. Они из небольшого города Зеленодольск, который находится в Днепропетровской области.

Зеленодольск приблизительно в три раза меньше Курессааре, а вот количество населения в городах примерно одинаково.

"Когда началось вторжение России в Украину, мы не думали, что у нас будут происходить какие-то боевые действия. Зеленодольск — маленький город, не имеющий какого-то стратегического значения. Но и его начали бомбить…," вспоминает Юлия, качая на руках крохотного Дамира.

Первый же ракетный удар по Зеленодольску пришелся в жилой дом, который находится по соседству с Юлиной свекровью. После этого семья решила уезжать из Украины.

"Моя мама осталась в Зеленодольске. Отец работает на теплоэлектростанции, которую уже тоже несколько раз обстреляли. Мама не уедет без папы. Поэтому они настояли, чтобы выехала я. У меня же еще старший ребенок… Да и сама я не представляла, как буду рожать в бомбоубежище," рассказывает девушка.

Дорога в Эстонию была нелегкой, отмечает Юлия: большой срок беременности, маленький ребенок, трое суток в пути.

"Сложнее всего было в моральном плане. Особенно Даниилу. Но нас очень хорошо везде встречали. Во Львове помогал Красный Крест, потом нас встретили волонтеры в Польше, организовали ночевку, чтобы мы могли отдохнуть. После нас уже отвезли в Эстонию, в Пярну," рассказывает девушка.

Здесь у семьи Шипачевых нет родственников или друзей, но в Эстонии частично знают русский язык, что облегчает коммуникацию, объясняет Юлия.

"Нас встретили здесь, как своих. Я не думала, что вокруг будут настолько добрые и открытые люди. В больнице ко мне так замечательно относились. Все врачи, медсестры, младший персонал поддерживали, помогали во всем. Роды были очень трудные, очень. Но медицинские услуги здесь на высоте," говорит она.

Юлия рассказала, что в больнице ей предоставили все необходимые маме и малышу вещи. От части из них она отказалась, так как многим ей помогли и курессаарцы, узнавшие, что ей скоро рожать.

"Мне еще дали подарки для новорожденного, нашли семейного врача. И каждый раз, когда мы приходим в больницу, нас встречают, как родных. Здесь никто никогда не отворачивается от тебя, все идут навстречу," добавляет Юлия.

Государство оказывает ей материальную помощь — по 60 евро в месяц на ребенка, Наталья уже устроилась на работу. Семья еще живет в гостинице — молодая мама отмечает, что денег пока должно хватить.

Старший сын Юли уже ходит в садик, там набрали группу украинских детей. Несмотря на возраст, малыш понимает, что произошло дома, почему ему пришлось бросить любимые игрушки и друзей.

"Мы все только начали отходить… Громкие звуки все еще пугают, но уже легче. После приезда сюда мы вышли на улицу и увидели самолеты. Их было сразу несколько. Даниил испугался, говорит: «Мам, смотри ракеты летят». Следы в небе и правда были похожи на ракетные. Мы объяснили сыну, что это самолеты, и тогда он уже успокоился.

В целом ей очень нравится в Курессааре, хоть адаптация проходила нелегко.