POLITSEIJAOSKONNA JUHT ⟩ Hukkunuid saab mälestada ka propagandat tegemata

See tähendab, et ei tohi korraldada kogunemisi ja kõnepidamisi, mis propageerivad sõda ja toetavad sümbolite, sõnade ja tegudega sõjakuritegusid Ukrainas.

Keelatud on sõjale või muul viisil relvajõu kasutamisele üleskutsumise, agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avalik eksponeerimine. Praegu on otseselt agressiooni toetav sümboolika Z-sümboolika, Georgi lint, samuti Venemaa ja Nõukogude Liidu lipu, armee vormi ja varustuse ning nn rahvavabariikide lippude kasutamine. Neid sümboleid kannavad Putini režiimi sõdurid Ukrainas.

Politsei reageerib

Politsei reageerib kõikidele agressiooni toetava sümboolika ja kogunemistega seotud juhtumitele. Kui inimesel on rinnas või näiteks sõidukis nähtaval kohal Georgi lint, siis esmalt vestleme inimesega ja palume selle ära panna, sest see võib mõjuda provotseerivalt, teisi häirida. Kui inimene ei ole nõus sümbolit eemaldama, alustab politsei väärteomenetlust ja võtab sümboli hoiule. Inimest saab karistada avaliku korra rikkumise eest rahatrahviga kuni 400 eurot või arestiga.

Rüüstajate “vägiteod”

Kahjuks on Saaremaal ette tulnud erinevate mälestusmärkide sodimisi ja rüüstamisi. Esmalt meenuvad Kuressaare lossipargis seisva fašismiohvrite mälestusmonumendi punase värviga sodimine 2019. aasta suve alguses ning II maailmasõjas hukkunute ühishaua mälestusplaatide sodimine Tehumardi külas nii 2019. aastal kui ka tänavu aprillis. Sellist teguviisi tuleb ühiselt taunida, sest niisuguste tegude eesmärk on ühiskonnas vaenu ja viha õhutada. Oma meelsust sõja suhtes saab väljendada muul moel. Politsei alustab sellise teo korral juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks igal juhul menetlust ja soditud mälestusmärk puhastatakse esimesel võimalusel. Teo toimepanija vastutab seadusega ettenähtud korras.

On mõistetav, et praegune olukord tekitab inimestes ärevust, kuid kõige olulisem on, et hoiaksime rahvana kokku, ei laseks oma ühiskonda propagandal lõhestada ega läheks kaasa provokatsioonidega. Kutsume inimesi üles mitte minema 9. maiga seotud kogunemistele, mille eesmärk on provokatsioone tekitada.