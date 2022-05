See väike okkaline tegelane leiti möödunud aasta augustis, koos oma venna Tipsiga ühest koduaiast. Kui sai selgeks, et siilipoppide ema oma lapsi teadmata põhjusel otsima ei tule, said nad omale hoiukodu Merle pool. Peale kasvuhoones veedetud talve, on okaskeradel aeg hakata elama iseseisvat elu.