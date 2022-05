Ruhnu laevaliiklus algas avastatud palkide tõttu hilinemisega

Ringsu sadama ülevaataja Andrus Rebane ütles BNSile, et tegemist on sadama vana muuli kindlustuse palkidega, mis tulevad merepõhjast lahti, kui süvendustöid tehakse.

"See, et palgid on mere põhjas, tuli meile viimase hetke üllatusena. Arvasime, et sel aastal neid ei ole, sest eelmisel aastal võtsime neid palju välja. Nüüd tuleb hakata iga kord, kui süvendaja üle käib, palke välja võtma," nentis Rebane.