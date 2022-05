Pärandniitude taastamine saab uue hoo

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Eleri Pulk selgitas, et inimtegevuse ja looduse koostöös sündinud pärandniitudel ei lähe Eestis veel piisavalt hästi: endiselt on suur osa pärandniidu tüüpidest halvas või ebasoodsas seisundis.

Ebasoodsa seisundi peamine põhjus on niitude majandamise lakkamine, mille tõttu hakkavad need kinni kasvama. See omakorda muudab koosluste liigilist koosseisu.

„Pärandniitude seisundi paranemine on aeganõudev, kuid investeeringud elupaikade taastamisse on ennast õigustanud,“ nentis Eleri Pulk.

Ta lisas, et niiduelupaikade seisundi hinnangud näitavad positiivset trendi ning seepärast on taastamise ja hooldamise jätkamine äärmiselt oluline. „Meie avatud põllumajandusmaastikus on pärandniite veel liiga vähe, kuid need on alad, mille abil saame säilitada avatud maastiku liigirikkust,“ tõdes Pulk.