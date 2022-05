Prügifirma soovib valla jäätmehoolduseeskirja muutmist

Kui praegu nõuab eeskiri talvisel ajal konteineri ja selle esise veopäevaks lumest puhastamist, siis Ragn-Sells soovib, et lumest peab olema puhastatud ka konteineri ümbrus. Suurjäätmete puhul pakub prügifirma, et nimistust tuleks välja võtta WC-potid, kraanikausid, vannid, kuna nende puhul on tegemist ehitusjäätmetega. Ja üleüldse oleks otstarbekas suurjäätmed korraldatud jäätmeveost välja jätta, kuna need mõjutavad väga suures osas prognoosimatuid kulusid.