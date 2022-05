Linnuse maja korterite üürihinnad küündivad 860 euroni kuus

Kõike väiksemate, 20-ruutmeetriste ühetoaliste korterite üür on aastase lepingu puhul 280 eurot kuus, pooleaastase lepinguga 340 ja ühekuulise lepinguga 420 eurot kuus.

Kahetoaliste, 32- kuni 35-ruutmeetriste korterite üür aastase lepinguga on 420 ja pooleks aastaks 500 eurot kuus, ühekuulise üürimise eest tuleb maksta 630 eurot.

Kõige suurema, 57,2-ruutmeetrise korteri üür on aastase lepinguga 570 eurot kuus, pooleaastase lepinguga 680 ja ühekuuse lepinguga 860 eurot kuus.

Kitsas 16 Kodu OÜ juhatuse liikme Oliver Akenpärgi sõnul on eesmärk korterid eelkõige pikemaks ajaks välja üürida, mistõttu on ka aastased üürihinnad tunduvalt soodsamad kui üheks kuuks või pooleks aastaks. „Lühiajaliste üürimiste puhul tekib olukord, kus korter jääb pikaks ajaks tühjaks, seda just ühetoaliste korterite puhul. Kui korter jääb tühjaks, peame kommunaalkulud ise kinni maksma,“ ütles Akenpärg BNSile.

Saarte Häälele ütles Akenpärg, et väga suureks ei saa hetkel veel huvi üürimaja korterite rentimiseks nimetada, aga esimesed huvilised on ettevõttega juba ühendust võtnud. Esimesed lepingud sõlmitakse ilmselt juba maikuus.

Kokku on üürimajas 18 korterit, keldrikorrusel on neli hobiruumi ja saunakompleks ning igale korteri üürnikule panipaigad. Maja hoovi on igale parkimiskohale plaanitud ka elektriautode laadimiskohad.

Saaremaa vallavalitsus alustas ettevalmistusi üürimaja rajamiseks 2018. aasta kevadel, mil avalikule konkursil projekti partneri leidmiseks oli edukas ettevõtja Tullio Libliku firma Saarte Investeering OÜ. Hiljem lahkus Tullio Liblik üürimaja projektist ja müüs oma osa Mart Loigu ja Olari Aaviku ettevõttele Ogremor Holding OÜle.

Eraettevõtte osa hoone ehitusmaksumusest on 50 protsenti ehk umbes miljon eurot. Teise poole ehk 952 800 eurot on garanteerinud sihtasutus Kredex, kes tegi seda mobiilsetele töötajatele üürielamu ehitamise taotlusvoorust 2018. aastal. Üürimaja omanik on 51-protsendilise osalusega Saaremaa vald ja 49-protsendilise osalusega erainvestorid. Kitsas Kodu 16 OÜ nõukogu esimees on Saaremaa abivallavanem Mikk Tuisk.