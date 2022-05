Saaremaa Lihatööstus kutsub noori õppekäikudele

"Soovime noortele tutvustada, milline on toidutööstuse töökeskkond, millistel ametikohtadel inimesed töötavad ning kuidas toidutootmine välja näeb", sõnas Saaremaa Lihatööstuse personalijuht Maila Luks. "Koolis teooriat õppida on üks asi, aga reaalselt kohapeal näha, kuidas tootmisprotsess toimib on hoopis midagi muud ja annab parema ettekujutuse ettevõttest ning selle toimisest. Pealegi on see hea vaheldus klassiruumis õppimisele, " lisas ta.