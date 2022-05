Saaremaa Raadio müüs Hiiu Lehe

OÜ Hiiu Meedia asutajaliikmete seas on 16 eraisikut ja 9 juriidilist isikut, kellest igaüks oli valmis panustama 6000 eurot ehk kokku 150 000. Üks ettevõtte osanik Omar Jõpiselg ütles, et asutajaliikmete arv, 25 kujunes just selliseks, et saada kokku lehe ostusumma, aga jääks ka stardiraha lehe uuendusteks ja käibevahenditeks.