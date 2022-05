Ilmateenistus lubab nädala teises pooles kohati kuni 19 kraadi sooja

Teisipäeval jääb Skandinaaviat katma kõrgrõhuala ja Venemaa kohal püsib madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail kandub põhjakaarest jahedust, aga ka niiskust. Öösel on nii selget taevast kui kohati ka pilvelaamu, millest tuleb hoogvihma.

Päeval on pilvekiht madalam ja laialdasem ning kord siin, kord seal tibab veidi vihma. Õhk jahtub öösel selgema taeva all 2..5°C-ni, taimede kõrgusel 0°C ümbrusse, pilvisemais paigus ja tuulele avatud rannikul jääb 5°C-st kõrgemale, päeval tõuseb 7..12°C-ni. Kõledust lisab võrdlemisi tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid rannikul 14-15, päeval vastu Läänemerd kuni 18 m/s.

Kolmapäeval on tugevam kõrgrõhkkonna mõju. Taevas selgineb laialdaselt ning õhutemperatuur langeb öösel 0..+6°C-ni. Päevaks saabuv õhumass on pisut soojem ja päikeselise ilmaga tõusevad termomeetrinäidud 12..17°C-ni, tuulele avatud rannikul jäävad alla 10°C. Valdavalt on tuul mõõdukas ning puhub loodest, päeval tõuseb põhjarannikul läänetuul puhanguti 15 m/s.

Neljapäeval jätkub kõrgrõhkkonna serva mööda soojema õhu kandumine Läänemere idarannikule. Niiskust on selles massis enam, taevas kattub kõrgema ja keskmise kihi pilvedega, millest suuremat sadu veel ei tule. Tuul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 2..8, päeval tõuseb 15..19°C-ni, Virumaal ja Peipsi ääres võib piirduda 12..13°C-ga, meremõjuga rannikul on kuni 10°C.

Ööl vastu reedet kõrgrõhuvöönd eemaldub ja selle järel laieneb Skandinaaviast madalrõhkkonna serv üle mere. Öösel võib saartel veidi vihma sadada, päeval laieneb tihedam vihmasadu ka mandri läänetiiva kohale. Kagu- ja idatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 4..9, Virumaal langeb õhus 2°C-ni ja taimede kõrgusel 0°C lähedale, päeval tõuseb 14..19°C-ni, saarte rannikul ja Soome lahe ääres 10°C-ni.

Laupäeval ulatub üle Eesti madalrõhuvöönd. Aeg-ajalt sajab vihma. Saartel õhtupoolikul saju võimalus väheneb. Tuul jääb nõrgemaks ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on öösel 6..11°C, päeval 11..16°C.

Pühapäeval jääb madalrõhuvöönd ülekaalu. Sajuhooge on öösel hõredalt, päeval aga taas laialdasemalt. Tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 6..11°C, päeval 13..18°C.