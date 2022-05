Kontserdipublik aitab Juhan Peegli monumendi jaoks raha koguda

"Kuna 19. mail on Juhan Peegli 103. sünniaastapäev, siis tundus see kõige õigem kuupäev teha rahvamajas üks kena heategevuslik kontsert, mille kogu tulu läheb Juhan Peegli monumendi loomiseks," ütles Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu.

Ivo Linna sõnul on Saaremaalt võrsunud Juhan Peegel mees, kes väärib monumenti.

"Ta on ju Eesti ajakirjanduse isa, mees, kelle panus Eesti kultuuris on tohutu," ütles Ivo Linna oma onu kohta. "Tunnen ajakirjanikke, kes ütlevad: "Mina olen Juhan Peegli õpilase õpilane."."

"Kahjuks ma ei tea, milline muusika onu Juhanile meeldis, aga arvan, et pigem armastas ta rahulikke ja klassikaks saanud eesti laule, näiteks Raimond Valgre "Muinaslugu muusikas"," ütles Linna. "Seega tuleb ka kontserdi meeleolu rahulik – nagu onu Juhan seda oli."

5-eurosed kontserdipääsmed on müügil kohapeal.

"Kontserdile on oodatud kõik inimesed lähemalt ja kaugemalt, kes soovivad monumendi loomist toetada," lausus Linna.

Juhan Peegli monumendi valmistab skulptor Aivar Simson, kes on Eestis rohkem tuntud kunstnikunimede Seaküla Simson, Simson Seakülast ja Simson von Seakyl all.

Raili Nõgu andmeil on ausamba loomiseks kogutud üle 2600 euro. Monumendi maksumus on aga ligi 48 000 eurot.

Monument on kavas püstitada Tornimäe kooli territooriumile parki, kus see oleks nähtav kõigile, kes Tornimäel liiguvad. Ausamba pidulikuks avamiseks on valitud 1. september.