Millal algab öörahu? ⟩ Vaidlus festivali lõpukellaaegade üle jõudis osavallakogusse

"Me ei saanud seisukohta kujundada, kuna erinevate osapoolte ettepanekuid ei olnud kirjalikult vormistatud. Meile küll tutvustati suuliselt mingeid seisukohti, aga eelnevaisse, sealhulgas politsei ja teiste osapooltega peetud läbirääkimistesse ei ole osavallakogu liikmeid kaasatud. Meil ei olnud, mille alusel otsustada," selgitas osavallakogu esimees Kristjan Moora.

Moora möönis, et juulikuus Illiku laiul peetav festival I Land Sound, täpsemalt see, millal üritusel öösel kärarikas tegevus lõpetatakse, on Orissaare elanike seas hetkel üks kuumemaid teemasid.