Vaata "Apteeker Melchiori" triloogia teise osa treilerit

Keskaegse krimipõneviku teises filmis ehmatab öövahti kohutav viirastus – rikka kaupmehe traagiliselt uppunud tütar. Hommikuks on vahimees kõrgest tornist surnuks kukkunud ja kahtlastes õnnetustes kaotavad elu veel mitu inimest.

Prognoosid näitavad, et suure tõenäosusega saab filmist juba lähipäevadel esimene Eesti film üle mitme aasta, mis liitub 100 000 vaatajaga kodumaiste filmide eksklusiivse klubiga. „Eilse seisuga on „Apteeker Melchiorit“ kinos vaatamas käinud juba üle 98 000 inimese,“ täpsustas Tatter.

APTEEKER MELCHIOR. VIIRASTUS (2. film)

Režissöör: Elmo Nüganen

Peaosades: Märten Metsaviir, Maarja Johanna Mägi, Alo Kõrve, Raivo Trass, Carmen Mikiver, Rain Simmul, Riina Maidre, Mait Malmsten

Produtsentideks on Taska Film (O2, Fred Jüssi. Olemise ilu, Talve, Klassikokkutulek, Nimed Marmortahvlil, 1944), Nafta Films (O2, Supilinna salaselts), Apollo Film Productions (Talve, Vanamehe film, Soo) ja HansaFilm (Tõde ja õigus). Apteeker Melchiori film valmib Eesti-Saksa-Läti-Leedu koostöös, kaastootjateks on Maze Productions Saksamaalt, Film Angels Productions Lätist ja InScript Leedust. Operaator on Mihkel Soe, kunstnik Matis Mäesalu, monteerija Marion Koppel, helilooja Liina Sumera, eriefektide juht Jan Viljus.