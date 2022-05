KÜLAVAHELOOD ⟩ Hinnatud õhtujuht teeb okaskerana suurepärase rolli

Näitleja valib publiku seast välja tütarlapse, kes on nõus karu mängima. Siili rollis näitleja haarab publiku kaasa juba esimestel minutitel, pajatades metsloomadest ja sellest elukast, kellele ta okaskerana külla läheb, külakostina kaasas meepott.

Tihti küsib näitleja lastelt, mida nad metsast teavad. Ja oh imet, siil näeb uduses metsas hobust. Uduvines tundub, et siil on kokku saanud hoopis elevandiga. Lapsedki arvavad nii, aga kui udu hajub, näevad nad puude vahel valget hobust.