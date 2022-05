Kultuuriminister Tiit Terik külastab Saaremaad

„Väikeses riigis nagu Eesti on oluline, et lisaks suurtele keskustele püsiks elu ka äärealadel ja saartel. Kultuuril on selles tähtis roll. Lisaks töökohtadele, koolivõrgule ja sobivale elamispinnale tõstab piirkonna elukvaliteeti aktiivne kultuurielu ja inimeste võimalused sellest osa saada. Saaremaa on omanäolise ajalooga ja elujõuline koht, kus õitsevad nii suuremad professionaalsed kultuuriasutused kui ka rahvakultuur,“ rääkis kultuuriminister Tiit Terik.