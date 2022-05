Lümanda teenuskeskuse juhataja Tiia Naagel tõdes, et lasteaia ruumipuudusest on meedias kõneldud ka mõni kuu tagasi. “Laste arv on aasta-aastalt kasvanud ja kahe rühma asemel on käesolevast õppeaastast kolm rühma,” ütles Naagel.