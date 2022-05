Kultuuriminister Terik: me oleme väikesed, aga kõvad tegijad

Kaks päeva Saare- ja Muhumaal veetnud minister Terik märkis, et maakonnavisiitide eesmärk on saada pilt ette, mis kohtadel toimub, kui hästi kellelgi läheb ja kus on vaja veidike kaasa aidata. “Tallinna mehena oleks ma rõõmust ogar, kui meil oleks nii äge rahvamaja ja raamatukogu nagu Kärlal,” jagas ta Kadi raadio saates “Keskpäev” oma visiidi muljeid.