ALATES JUUNIST ⟩ Suvi toob muudatused maakonnaliinide sõiduplaanidesse

Tulenevalt kohalike elanike taotlusest muudetakse alates 1. juunist maakonnaliini nr 2205 (Kuressaare – Viidu – Lümanda – Kihelkonna – Kärla – Kuressaare) sõiduplaani nii, et pühapäeviti on busside kõik väljumised senisest 10 minutit varasemad: alates 1. juunist 2022 on pühapäevased väljumised Kuressaarest kell 8.35 ja saabumine Kuressaarde kell 9.50.