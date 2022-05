TOIT ⟩ Tõeline Ukraina borš – imelihtne!

KAPSAS KASTRULISSE! Kokk Tetiana Davydova on kapsa enne keema panemist peenteks ribadeks lõiganud.

Jaanuari lõpust toimetab Kuressaares Arensburgi restorani ja Classicu kohviku köögis ukrainlannast kokk Tetiana Davydova. Kuna üheks menukamaks roaks menüüs võib täie õigusega pidada borši, on Tetiana just õige inimene meile õpetama, kuidas tõelist Ukraina borši keeta. “See on ju imelihtne!” kinnitab ta.